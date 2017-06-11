Робсон: в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за чемпионство

Легенда «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон выразил мнение, что в следующем сезоне манкунианцы будут бороться за победу в чемпионате Англии.
«Первый сезон Моуринью в „Манчестер Юнайтед“ получился очень хорошим и закончился уверенной победой над „Аяксом“ в финале Лиги Европы. Три трофея за сезон и место в Лиге чемпионов — отличный результат.
Сейчас «МЮ» сложно победить, но нужно добавить несколько талантливых игроков, и тогда команда сделает шаг вперёд. Побед будет больше, чем ничьих. Именно поэтому я считаю, что в следующем сезоне «МЮ» будет бороться за титул", — цитирует Робсона Sky.
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