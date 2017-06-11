Благотворительный проект семей ФК «Зенит» поздравил Кокорина с рождением сына

Благотворительный проект семей ФК «Зенит» Play and Help поздравил 26-летнего нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина и его избранницу с рождением сына.
«Сегодня мы с особой радостью и от всего сердца поздравляем Александра Кокорина и Дашу Валитову с рождением сына и желаем любви, добра, здоровья и огромного счастья вам и вашему маленькому чуду», — говорится в записи проекта в социальной сети «Инстаграм».
Попечительский совет проекта Play and Help возглавляют Екатерина Смольникова и Виктория Шатова.
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К началу сезона состав «Зенита» может очень сильно измениться. Будущее в команде более чем десятка игроков находится под вопросом.