«Краснодар» предлагает Гранквисту 2-летний контракт с зарплатой € 4 млн за сезон

Защитник и капитан «Краснодара» Андреас Гранквист не хочет продлевать контракт, истекающий летом 2018 года, и планирует вернуться в «Хельсингборг». «Быки» стремятся удержать 32-летнего игрока и предложили ему двухлетнее соглашение с зарплатой около € 4 млн в год, утверждает Expressen.
«В этой ситуации нет никакой драмы. Андреас — одна из главных причин, по которой „Краснодар“ стал российским топ-клубом. Они хотят удержать его, но я не хочу вдаваться в детали — мы решим этот вопрос вместе с клубом», — сказал агент игрока Мартин Далин.
Шведское издание отмечает, что сейчас Гранквист получает в российском клубе около € 3 млн в год.