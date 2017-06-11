Селезнёв: победу над финнами в сборной Украины не праздновали, все хотят домой

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (2:1).
«Главное, что взяли тяжёлые три очка. Довольны, что выиграли. Бес, Артём Беседин, — молодец, влепил! Всех с победой. Ждём следующего сезона, кто где начнёт. Сейчас нужно отдохнуть.
Почему не получалось в первом тайме? Тяжело сказать. Сейчас преобладают эмоции. В перерыве особой взбучки не было, мы знали, что эта победа нам нужна намного больше. Победу не праздновали, все хотят домой», — цитирует Селезнёва «Динамомания».
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