Гранат провёл первую тренировку в «Рубине»

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат прибыл в расположение «Рубина», информирует официальный сайт клуба. 30-летний футболист прилетел в Австрию, где казанцы проводят летний сбор, и принял участие в тренировке команды.
Накануне «Рубин» объявил, что достиг договорённости с «Ростовом» по трансферу Граната. В минувшем сезоне РФПЛ Гранат, пропустивший два заключительных месяца первенства из-за перелома ключицы, провёл 12 матчей.
По итогам минувшего сезона РФПЛ «Рубин» занял девятое место в таблице.
Фото: http://www.rubin-kazan.ru