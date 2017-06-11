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Гранат провёл первую тренировку в «Рубине»

11 июня 2017, воскресенье. 22:39. Футбол

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат прибыл в расположение «Рубина», информирует официальный сайт клуба. 30-летний футболист прилетел в Австрию, где казанцы проводят летний сбор, и принял участие в тренировке команды.

Накануне «Рубин» объявил, что достиг договорённости с «Ростовом» по трансферу Граната. В минувшем сезоне РФПЛ Гранат, пропустивший два заключительных месяца первенства из-за перелома ключицы, провёл 12 матчей.

По итогам минувшего сезона РФПЛ «Рубин» занял девятое место в таблице.

Фото: http://www.rubin-kazan.ru
Источник: Официальный сайт ФК "Рубин" Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
11 июня 2017, воскресенье
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