Фарфан расплакался в эфире перуанской передачи, вспоминая своё детство

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан во время своего отпуска на родине стал участником одной из телевизионных передач.
В студии 32-летнему перуанцу показали его детские фотографии. Фарфан не смог сдержать слёз, когда стал вспоминать о трудностях детства.
«Моя мать – главное, что мне дал бог. Сильно люблю её. Она всегда поддерживала меня, была для меня и отцом, и матерью одновременно. Не могу подобрать слов, чтобы описать, как сильно я её люблю.
Я начинал играть в футбол на песке. Я счастлив, горд за себя и свою семью. Свою футбольную карьеру я посвящаю любимым детям», — сказал Фарфан.
В конце передачи в студии зазвучала ритмичная музыка, а Фарфан не отказался от предложения ведущих исполнить танец.
Посмотреть видео, в котором Фарфан вспоминает о детстве (с 1.30), можно в YouTube.