Форвард сборной Австралии: в матче со сборной Бразилии нет ничего страшного

Нападающий сборной Австралии Томи Юрич поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Бразилии, который пройдёт в Мельбурне 13 июня.
«В матче со сборной Бразилии нет ничего страшного. Готовимся к этой игре, как и ко всем остальным матчам. Всё покажет игра. Безусловно, для нас это вызов. В составе соперника есть несколько фантастических игроков. Будет здорово оценить свой уровень на их фоне, но в целом это лишь очередной матч. Думаю, бразильцы после поражения в товарищеском матче с Аргентиной захотят выйти на поле и показать свой истинный футбол, но давайте дождёмся матча и посмотрим, как будет. Надеюсь, мы проведём хорошую встречу», — цитирует Юрича FourFourTwo.