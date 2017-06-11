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Пугин не явился в расположение «Томи» без объяснения причин

11 июня 2017, воскресенье. 23:13. Футбол

«Томь» начала подготовку к новому сезону. Старт ФНЛ запланирован на 8 июля, в матче первого тура на стадионе «Труд» томичи сыграют с «Кубанью». Полузащитник Алексей Пугин не явился в расположение клуба без объяснения причин.

«Команда начала подготовку в следующем составе: Мелихов Александр, Сасин Дмитрий, Соболев Александр, Салахутдинов Руслан, Карымов Марк, Науменко Александр, Карымов Эдуард (»Томь-М"), Антух Максим («Томь-М»), Чернышов Егор («Томь-М»), Файзулин Ренат («Томь-М»), Огарев Андрей («Томь-М»), Зорин Андрей («Томь-М»), Зубчихин Никита («Томь-М»), Чудояков Денис (1997 г.р., полузащитник, «Динамо» Барнаул), Герасимов Артем (вратарь, «Витязь» Подольск), Третьяков Артем (1994 г.р., нападающий, «Афипс» Афипский), Масютин Денис (1995 г.р., защитник, «Зенит» Пенза), Сазонов Алексей (воспитанник «Томи», 1992 г.р., нападающий, ФК «Челябинск»), Шишканов Дмитрий (воспитанник «Томи», 1996 г.р., защитник, «Динамо» Санкт-Петербург), Шибаев Никита (1996 г.р., полузащитник, «Полимер» Барнаул), Роганов Олег (1995 г.р., опорный полузащитник, «Дачия» Молдавия), Ларионов Вадим (1996 г.р., нападающий, «Иртыш» Омск).

Пока к команде не присоединились Анте Пульич (из-за семейных обстоятельства он прибудет на сбор позже) и Алексей Пугин, у которого продолжает действовать контракт с «Томью» (причина неприезда пока не известна)", — информирует сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Томь" Сообщить об ошибке
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