Сборная Сербии ушла от поражения в матче с Уэльсом

В матче 6-го тура группы D отборочного турнира чемпионата мира – 2018 сборная Сербии на своём поле принимала команду Уэльса. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич» и завершилась со счётом 1:1.
Валлийцы вышли вперёд в счёте благодаря точному удару Аарона Рэмзи с пенальти на 35-й минуте встречи. Сербам удалось отыграться на 73-й минуте, когда отличился Александр Митрович.
Благодаря этой ничьей сборная Сербии возглавила группу после шести туров.
Турнирное положение в группе D после 6-го тура: 1. Сербия – 12 очков; 2. Ирландия – 12; 3. Уэльс – 8; 4. Австрия – 8; 5. Грузия – 3; 6. Молдавия – 2.