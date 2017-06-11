Коноплянка: можете называть меня просто Пиппо Индзаги

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился впечатлениями от своего гола, забитого в выездном матче квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (2:1). Коноплянка в шутку сравнил себя с бывшим форвардом «Милана» Филиппо Индзаги.
«После сегодняшней игры можете называть меня просто Пиппо Индзаги. Я рад был оказаться в этой позиции и принести такие важные три очка команде», — сказал Коноплянка в интервью телеканалу «Футбол 1».
Видео гола Коноплянки в ворота сборной Финляндии доступно в социальной сети «Твиттер».
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