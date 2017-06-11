Хашиг: € 4 млн в год Гранквисту? Таких денег в «Краснодаре» никто не получает

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал информацию шведских СМИ о том, что клуб предложил защитнику Андреасу Гранквисту двухлетний контракт с зарплатой около € 4 млн в год.
«Это абсолютная неправда. Мне кажется, там сейчас есть о чём писать (9 июня сборная Швеции обыграла Францию со счётом 2:1. — Прим. ред.), вместо того чтобы сочинять откровенный бред. Во-первых, € 4 млн в год — это сумма, взятая с неба, таких денег у нас никто не получает. Во-вторых, контракт Гранквиста действует ещё год, и у нас достаточно времени, чтобы принять взвешенное решение», — сказал Хашиг в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Отметим, что по информации Espressen Гранквист отказался продлевать контракт с «Краснодаром» и планирует вернуться в «Хельсингборг».