Орлов: услышав, что тренером «Зенита» будет Луческу, Гарай сразу подал заявление

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова экс-главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу, который заявил, что «принёс „Зениту“ более € 100 млн с трансферов Эсекьеля Гарая, Халка и Акселя Витселя».
«Гарай, когда только услышал, что тренером «Зенита» будет Луческу, сразу подал заявление. А что касается ухода Халка и Витселя, то Мирча, как главный тренер, мог сказать, что не надо, чтобы они уходили, и, возможно, клуб пошёл бы на это. С другой стороны, как можно было остановить Халка? Были бы революции. В любом случае доля правды в словах Мирчи есть. Эти деньги раскрепостили «Зенит» в смысле финансового фэйр-плей», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы» в Петербурге.