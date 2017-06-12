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Вайсс: сборной Грузии не хватало Джано в матче с Молдавией

12 июня 2017, понедельник. 00:06. Футбол

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс поделился эмоциями после выездного матча квалификации ЧМ-2018 против Молдавии (2:2). Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе пропустил игру из-за травмы.

«Болельщики смотрели интересный футбол. Сегодняшняя игра разделилась на два разных тайма. После первого тайма Молдова поймала нас на ошибках и забила два мяча, но во второй половине игры мы играли совсем в другой футбол. Мы произвели в атаке несколько замен, добавили в эмоциональном плане и забили. План на игру был таким, чтобы соперник устал, и мы выпустили скоростных, качественных игроков. Мы выпустили качественных игроков Казаишвили и Меребашвили, которым, к сожалению, не хватает игровой практики. Оба хорошо вошли в игру и забили по голу. И домашняя команда хотела выиграть, и мы хотели.

Ситуация в группе осталась прежней – Молдова на последнем месте, а мы на предпоследнем. Большой плюс заключается в том, что наши ребята хотели и сравняли счет во втором тайме. Было еще много моментов, когда могли выходить вперед, но у нас это постоянно. Будем работать над этим. Я думаю, что ничья сегодня закономерна. Были в нашей игре как хорошие моменты, так и недостатки. Сегодня в составе сборной Молдовы не хватало 2-3 ключевых игроков, и у нас не было 6 основных футболистов, но это не отговорка. Тренер всегда ответственен за результат.

Как оказалось, мы неправильно начали играть, но потом сделали замены и исправились. Иногда бывает, что более защитный футбол приносит проблемы, так случилось с нами в первом тайме. В такой игре не хватало Джано Ананидзе", — цитирует Вайсса «Молдавский футбол».

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Источник: Молдавский футбол Сообщить об ошибке
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Сборная Грузии - Футбол Сборная Молдавии - Футбол Владимир Вайсс Джано Ананидзе ЧМ-2018
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