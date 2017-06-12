«Реал» разгромил «Рому» в матче легенд клубов

Мадридский «Реал» разгромил римскую «Рому» в матче легенд клубов. Встреча проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В первом тайме в составе мадридцев отличились Фернандо Морьентес и Луиш Фигу, который блестяще исполнил удар со штрафного. Во второй половине встречи Морьентес оформил дубль, а ещё один гол за «Реал» забил Эдвин Конго.
В апреле легенды «Реала» уступили легендам «Барселоны» со счётом 2:3.
Посмотреть видеообзор матча легенд «Реала» и «Ромы» можно на официальном канале «сливочных» в YouTube.