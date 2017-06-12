Рамос: теперь сборная Испании на один шаг ближе к чемпионату мира в России

Защитник сборной Испании Серхио Рамос поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Македонии (2:1).
«Задача изначально звучала так: взять три очка в сложном матче. Мы знали, что будет нелегко. Македония прибавила во втором тайме, но мы добились победы и очень этому рады. Теперь все хотят отдохнуть.
Теперь мы на один шаг ближе к чемпионату мира в России. Впереди матч с Италией, это сильная сборная, будет тяжело. Сегодня они тоже победили, так что игра будет очень важной", — цитирует Рамоса Football Espana.
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