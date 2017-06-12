Кьеллини: даже не надеялись, что Македония сможет отобрать очки у Испании

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал разгромную победу над Лихтенштейном (5:0) в матче группы G квалификации ЧМ-2018. В параллельном матче группы Испания в гостях обыграла Македонию (2:1).
«Мы даже не надеялись, что Македония сможет отобрать очки у Испании, несмотря на то, что в футболе всё возможно. Важно то, что мы сделали свою работу и смогли победить. Во втором тайме мы играли острее и были более сосредоточенными. Должны поблагодарить наших болельщиков — я не ожидал такой прекрасной атмосферы. Это был отличный вечер», — приводит слова Кьеллини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.