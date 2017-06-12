Сборная Падании — чемпион Европы среди непризнанных сборных

Сборная Падании выиграла чемпионат Европы — 2017 среди непризнанных сборных.
В полуфинале будущие чемпионы в серии послематчевых пенальти одолели сборную Абхазии (0:0, по пенальти — 6:5), а сборная Северного Кипра выиграла у Секейского края — 2:1.
В финале турнира встретились Падания и Северный Кипр. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти удача улыбнулась игрокам Падании — 5:3.
В матче за третье место футболисты Секейского края обыграли Абхазию со счётом 3:1.
Определились участники 1/2 финала ЧЕ среди непризнанных сборных