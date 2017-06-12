«Челси» — фаворит в битве за Хамеса

Лондонский «Челси» стал фаворитом в битве за полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, утверждает AS.
По данным источника, наставник синих Антонио Конте планирует расстаться с хавбеком Сеском Фабрегасом, в связи с чем лондонцам необходимо усиление под Лигу чемпионов. Кроме того, «Челси не хочет упустить ещё одного игрока „Реала“ после форварда Альваро Мораты, который, вероятно, вскоре станет игроком „Манчестер Юнайтед“.
Сообщается, что «Реал» согласен продать Хамеса за € 70-80 млн, чтобы потратить эти средства на приобретение нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.
«Реал» отклонил предложения «Арсенала» и «Интера» о покупке Хамеса Родригеса