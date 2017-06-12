Источник: Н’Зонзи согласовал условия личного контракта с «Ювентусом»

Полузащитник «Сквильи» Стивен Н’Зонзи дал согласие на переход в «Ювентус». Как утверждает Estadio Deportivo, 28-летний футболист согласился подписать четырёхлетний контракт с зарплатой € 3,5 млн за сезон плюс бонусы.
Теперь клубам осталось согласовать между собой трансферную стоимость Стивена. По данным источника, встреча между представителями «Севильи» и «Ювентуса» может пройти уже в начале текущей недели.
В марте появилась информация, что «старая синьора» достигла предварительной договорённости с «Севильей», и переход Н’Зонзи будет оформлен летом,. Затем «Ювентус» некоторое время интересовался полузащитником «Лиона» Корентеном Толиссо, но решил вернуться к варианту с игроком испанского клуба.