Мексика сыграла вничью с США в матче квалификации ЧМ-2018

Сборные Мексики и США сыграли вничью в матче шестого тура пятого раунда квалификации ЧМ-2018 от Северной Америки. Встреча состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счётом 1:1.
На 6-й минуте Майкл Брэдли вывел американцев вперёд. На 23-й минуте Карлос Вела восстановил равенство в счёте. Больше голов в этой встрече забито не было.
После шести туров Мексика имеет в активе 14 очков и является единоличным лидером отборочной группы. США (8 очков) делят 2-3 места с Коста-Рикой, у которой есть игра в запасе.
Таблица отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне Северной Америки.