Серхио Рамос: Моуринью сказал правду насчёт меня

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос проанализировал свой последний сезон в составе «сливочных». Подопечные Зинедина Зидана выиграли клубный чемпионат мира, Примеру, а также Лигу чемпионов.
«Возможно, минувший сезон был лучшим в моей карьере. Я добился первого дубля, выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов. И это воодушевляет меня на то, чтобы играть достойно и в следующем сезоне. Можно сказать, что сезон получился историческим», — цитирует Рамоса Marca.
Прокомментировал Рамос и слова бывшего наставника «сливочных» Жозе Моуринью, сказавшего, что до его прихода в «Реал» игрок даже в четвертьфинале Лиги чемпионов никогда не играл: «Это правда, что с его приходом мы начали проходить барьер 1/8 финала турнира. Так что насчёт меня он сказал правду. Но тот, кто сомневается во мне, пусть обратит внимание на мою визитную карточку. Я сам никого не лишаю его заслуг. В моей карьере я учился у каждого тренера. У одного больше, у другого меньше».