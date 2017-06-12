«Челси» и «Арсенал» нацелились на Папастатопулоса

Лондонские «Челси» и «Арсенал» заинтересованы в услугах 29-летнего защитника дортмундской «Боруссии» Сократиса Папастатопулоса, сообщает интернет-портал Goal.
Правда, официальное предложение немецкому клубу ещё никто не делал. Согласно информации источника, сам греческий футболист был бы не прочь попробовать свои силы в чемпионате Англии. Недавно Папастатопулос отметил, что ему остаётся не так уж много времени в большом футболе, и он хочет выиграть какой-нибудь значительный титул.
По итогам минувшего сезона Папастатопулос принял участие в 26 матчах Бундеслиги, став автором 2 голов.
Папастатопулос: обдумаю своё будущее летом, очень хочу завоевать титул