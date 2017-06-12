Габбьядини: сборная Италии может обыграть Испанию в Мадриде

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини после уверенной победы над Лихтенштейном в матче квалификации ЧМ-2018 со счётом 5:0 выразил уверенность, что его команда сможет обыграть и испанцев. Матч между сборными Испании и Италии состоится в Мадриде 2 сентября.
«Безусловно, сборная Италии может победить в Мадриде. Мы должны побеждать в каждом матче и затем посмотрим, что из этого получится. Каждый футболист сборной хочет помочь команде, что очень важно, если мы стремимся добиться высоких целей», — приводит слова Габбьядини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
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