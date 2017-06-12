Райт советует «Арсеналу» обменять Алексиса Санчеса на Левандовского

Бывший игрок сборной Англии Иан Райт прокомментировал информацию о том, что мюнхенская «Бавария» заинтересована в услугах нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Райт считает, что «канонирам» следовало бы сделать рокировку, обменяв чилийского футболиста на форварда немецкого гранда Роберта Левандовского.
«Если Санчес хочет перейти в «Баварию», то отлично. Мы же хотим Левандовского. Если же не удастся получить Левандовского, то приобретите Дугласа Косту», — написал Райт на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова платить Санчесу зарплату в размере € 470 тыс. в неделю.