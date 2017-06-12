Амависка: этот «Реал» является лучшей командой мира

Бывший нападающий мадридского «Реала» Хосе Эмилио Амависка не поскупился на похвалу в адрес команды. Подопечные Зинедина Зидана по итогам минувшего сезона добились победы в клубном чемпионате мира, а также выиграли национальное первенство Испании и Лигу чемпионов.
«Этот «Реал» является лучшей командой мира», — приводит слова Амависки Marca.
Ранее бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что этот «Реал» нельзя сравнивать с «Барселоной» времён Хосепа Гвардиолы. Команду Гвардиолы Лапорта назвал подлинным искусством. Приблизительно так же высказался и защитник сине-гранатовых Херард Пике.