Гримальдо: теперь «Барселона» не обращает внимания на своих воспитанников

Бывший защитник «Барселоны» Алехандро Гримальдо, защищающий ныне цвета лиссабонской «Бенфики», отметил, что воспитанники каталонского клуба ныне почти не получают шанса проявить себя в главной команде. Сам Гримальдо защищал цвета резервной команды сине-гранатовых, а с 2016 года пополнил ряды португальского гранда.
«Попасть в первую команду «Барселоны» трудно всегда. Но теперь «Барселона» не обращает внимания на своих воспитанников. Есть игроки, покидающие клуб, но имеющие уровень для выступления в «Барселоне», — приводит слова Гримальдо Marca.
В чемпионате Португалии Гримальдо сыграл в 14 матчах, отметившись двумя голами.