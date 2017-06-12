«Манчестер Юнайтед» может предложить Ибрагимовичу краткосрочный контракт

Нападающий Златан Ибрагимович, который на прошлой неделе был исключён из заявочного листа «Манчестер Юнайтед», может подписать с клубом краткосрочный контракт.
Manchester Evening News сообщает, что 35-летний футболист продолжит восстанавливаться после травмы колена в расположении «красных дьяволов». Если реабилитация будет протекать успешно, манкунианцы могут подписать с Ибрагимовичем краткосрочное соглашение до конца сезона. Врачи прогнозируют возвращение Ибры на поле в январе.
Златан Ибрагимович перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года на правах свободного агента. Контракт был рассчитан до конца сезона-2016/17 с возможностью продления ещё на год.