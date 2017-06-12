Новый наставник «Байера» Херрлих старается брать пример с Хитцфельда

Новый наставник «Байера» Хайко Херрлих назвал имя того специалиста, с которого всегда старался брать пример. Херрлих отметил бывшего главного тренера дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии» Оттмара Хитцфельда. Под руководством последнего Херрлих работал в «Боруссии».
«Мне повезло, так как у меня были лишь достойные тренеры. Больше всего на меня оказал влияние Хитцфельд. Он впечатлил меня как человек, поскольку всегда относился уважительно к другим. Вне зависимости от того, стояли перед ним звёздный футболист или уборщица. Хитцфельд был очень скромным, а при больших победах никогда не выходил на передний план», — приводит слова Херрлиха интернет-издание Sport1.