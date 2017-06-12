Срна: Луческу всегда будет легендой «Шахтёра», это сильный и авторитетный тренер

Капитан «Шахтёра» Дарио Срна рассказал, как он пережил смену тренера в донецкой команде впервые за 12 лет, когда в 2016 году стан «горняков» покинул Мирча Луческу и ушёл в «Зенит», а на его место пришёл Паулу Фонсека.
«Знаете, было тяжело расставаться с Мистером после 12 лет и всех трофеев, которые мы завоевали с ним… Мирча Луческу всегда будет легендой «Шахтёра». Это сильный и авторитетный тренер. Он очень помог мне в футболе и в жизни, я всегда буду ему благодарен. Точно так же и другие игроки, которые с ним работали. Однако пришло время освежить команду, и президент принял решение пригласить молодого, амбициозного наставника, хорошо проявившего себя в «Браге».
Конечно, начинать что-то новое тяжело, но каждый тренер привносит в команду что-то своё, а это всегда интересно. При Паулу Фонсеке мы стали по-другому играть в атаке и обороне. Сначала было непросто, ведь мы адаптировались к новому стилю. Чтобы привыкнуть к изменениям, необходимо время, а его у «Шахтёра» как раз не было! Нам нужны победы. Так что после встреч с «Янг Бойз» мы словно проснулись: у нас всё стало получаться, и от матча к матчу команда выглядела лучше", — цитирует Срну пресс-служба «Шахтёра».