Серхио Рамос: будь моя воля, почти не трогал бы состав «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что состав команды не нуждается в больших переменах. Подопечные Зинедина Зидана по итогам последнего сезона выиграли клубный чемпионат мира, Примеру, а также Лигу чемпионов.
«Будь моя воля, почти не трогал бы состав «Реала». У нас отлично укомплектованная команда, и дела идут соответствующим образом. Зачем же в таком случае трогать команду?» — цитирует Рамоса испанское интернет-издание Sport.
Ранее приводились слова Рамоса о том, что последний сезон оказался для него лучшим в его карьере и историческим.
Амависка: этот «Реал» является лучшей командой мира