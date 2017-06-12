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Толиссо может обойтись «Баварии» в € 50 млн

12 июня 2017, понедельник. 09:57. Футбол

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает переговоры по поводу трансфера полузащитника «Лиона» Корентена Толиссо. В прессе сообщалось, что 22-летний хавбек может обойтись чемпиону Германии в € 40 млн, но эта сумма будет немного больше.

По данным Kicker, «Баварии» придётся заплатить € 35 млн плюс бонусы в размере € 15 млн. Таким образом, общая сумма достигнет € 50 млн.

Корентен Толиссо является воспитанником «Лиона». Контракт с «ткачами» действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 47 официальных матчах за «Лион», забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.

«Бавария» близка к трансферу полузащитника «Лиона» Толиссо за € 40 млн
Источник: Kicker Сообщить об ошибке
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Бавария Лион Трансферы
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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