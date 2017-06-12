Новый спортивный директор «ПСЖ» считает, что Обамейянг не стоит € 70 млн

Переход нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамейянга в «ПСЖ» может не состояться. Ранее в прессе сообщалось, что футболист согласовал с парижанами четырёхлетний контракт с окладом € 14 млн за сезон. При этом сумма сделки должна была составить около € 70 млн.
Bild сообщает, что переговоры проходили при участии бывшего спортивного директора Патрика Клюйверта, в то время как новый спортивный директор Антеро Энрике считает, что Обамейянг не стоит таких денег.
Источник отмечает, что, помимо «ПСЖ», в услугах 27-летнего габонца заинтересованы «Манчестер Сити», «Милан» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Россонери предложили за форварда € 60 млн.