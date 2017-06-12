Кейн: всегда мечтал быть капитаном сборной Англии

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал решение главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта назначить его капитаном в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Шотландией (2:2).
«Я хотел бы быть капитаном сборной Англии. Хороший капитан – это человек, подающий пример, являющийся образцом для подражания.
У меня довольно спокойный характер. Я думаю на поле, амбициозен, играю за амбициозную сборную. Знаю, что я хочу делать. Думаю, я один из многих, кто мог бы быть капитаном.
Когда Саутгейт сказал, что я выведу сборную Англии на матч с Шотландией с капитанской повязкой, это было эмоционально. Я был горд и рассказал об этом семье. Они были в восторге. Я всегда мечтал стать капитаном. Это особенный момент», — цитирует Кейна Goal.