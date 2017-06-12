В «Севилье» подтвердили интерес к Навасу и Нолито

Защитник «Манчестер Сити» Хесус Навас и нападающий Нолито могут вернуться в Испанию. В услугах обоих футболистов заинтересована «Севилья». Президент клуба Хосе Кастро подтвердил информацию.
«Мы знаем, чего хотим. Одна из задач – вернуть Хесуса Наваса. Он фантастический игрок. Встреча Нолито и Ариаса – совпадение, но если мы сможем, то хотим подписать с ним контракт. Больше сказать нечего. Дождёмся прибытия нового тренера, хотя некоторые вопросы мы обсудили», — цитирует Кастро Cadena Ser.
Контракт 31-летнего Наваса с «МС» действует до 30 июня 2017 года, а договор Нолито с «горожанами» истекает летом 2020 года.