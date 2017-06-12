Сборная России продолжает подготовку к Кубку конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России. На сегодняшней тренировке, которая проходит на стадионе имени Э. Стрельцова, присутствует и вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова работает в полном составе. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Первый матч на Кубке конфедераций россияне проведут 17 июня с Новой Зеландией. Расписание КК можно посмотреть на «Чемпионате»
Мутко приехал на тренировку сборной России
Фото: Championat.com
Мечи натоЧили. Сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций
Сборная России сыграла вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил класс, но неплохо ему противодействовал.