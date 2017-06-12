Газинский: слышал о новозеландском регби, но нам предстоит футбольный матч

Полузащитник сборной России Юрий Газинский рассказал о подготовке к старту Кубка конфедераций. В стартовом матче россияне в Санкт-Петербурге 17 июня сыграют с командой Новой Зеландии.
«Тяжело ли тренироваться и не играть? Всё зависит от нас. Стараемся себя проявить. Готовимся к Кубку конфедераций. По матчу с венграми делать выводы не хочется. Чили — более сбалансированная команда. Новозеландское регби? Да, слышал о нём, но нам же предстоит футбольный матч с Новой Зеландией», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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