Бегович: оставить «Челси» было непросто, но я хотел больше играть

Бывший голкипер «Челси» Асмир Бегович прокомментировал решение покинуть команду и перейти в «Борнмут». Сделка была оформлена 30 мая.
«Я очень рад новому вызову, в восторге от проекта. С нетерпением жду, когда начну работу. Оставить такой клуб, как «Челси», было непросто, но на данном этапе моей карьеры очень важно получать как можно больше игровой практики.
Хочу чаще играть и оставаться частью амбициозного и захватывающего проекта. Клуб хочет двигаться вперёд, и я чувствовал, что нужно сделать этот шаг», — цитирует Беговича Sky Sports.
«Борнмут» подтвердил переход Беговича из «Челси»