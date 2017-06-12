Андре Силва: «Милан» — моя мечта, поражён возможностью перейти в этот клуб

Нападающий «Порту» и сборной Португалии Андре Силва, который находится в шаге от перехода в «Милан», признался, что очень рад переходу в стан россонери.
«Прекрасные чувства, „Милан“ — моя мечта. Я должен поговорить с Криштиану Роналду, он мой кумир. Я надеюсь последовать его примеру и стать важным футболистом для „Милана“. Я был приятно поражён возможностью перейти сюда, признаю величие и историю этого клуба», — цитирует форварда Sky Sport Italia.
В прошедшем сезоне первенства Португалии Андре Силва в 32 матчах забил 16 мячей.
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А. Силва, которым интересовался «Зенит», 12 июня может перейти в «Милан»