Бывший футболист и спортивный директор «Реала» Предраг Миятович обвиняется в уклонении от налогов на сумму около € 190 тыс. Как сообщает El Confidencial, такое заявление в суд подала прокуратура Мадрида по борьбе с экономическими преступлениями.
Отмечается, что Миятович подозревается в махинациях на данную сумму в 2011 году. Миятович защищал цвета «Реала» с 1996 по 1999 год, выиграв в его составе чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок. С 2006 по 2009 год работал директором в стане мадридской команды.
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