Воспитанник «Динамо» Свежов перешёл в «Балтику»

«Балтика» заключила контракт с 26-летним воспитанником столичного «Динамо» полузащитником Виктором Свежовым. Подробности перехода не уточняются.
«В составе динамовского дубля Виктор дебютировал в 15 лет, а в 18 вышел в основе «Динамо» в игре с питерским «Зенитом». В дальнейшем выступал за «Томь», «Луч-Энергию», «Крылья Советов», «Торпедо» (Москва), «Сибирь» и «Факел».
Является бронзовым призером первенства ФНЛ сезона-2013/14 в составе торпедовцев. Принимал участие в играх юношеской и молодежной сборных России», — информирует сайт «Балтики».
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