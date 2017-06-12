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Стоичков: ЧМ-2018 в России послужит примером для других стран

12 июня 2017, понедельник. 17:10. Футбол

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков высоко оценил значимость Кубка конфедераций и поделился ожиданиями от ЧМ-2018, который пройдёт в России.

«Для меня Кубок конфедераций очень важен. Восемь команд участвуют в этом турнире. Для российской команды он даст возможность посмотреть, что нужно усовершенствовать в игре. И если есть какие-то недостатки, исправить их до чемпионата мира.

Я уверен, что Россия сделает всё возможное, чтобы показать миру, что она может провести такой большой турнир, как чемпионат мира по футболу. Россия это показывала не один раз. Когда никто не ожидал, что на Олимпиаде в Сочи будет снег, снег был. Никто не ожидал, что в Сочи будет проходить «Формула-1», а она там проводится. Сейчас в России строятся одни из лучших стадионов в мире. Поэтому я думаю, что чемпионат мира–2018 послужит примером для других стран», – передаёт слова Стоичкова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Христо Стоичков Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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