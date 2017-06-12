Рамос: наша дружба с Пике крепчает с каждым годом

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос заявил, что его отношения с партнёром по национальной команде и игроком «Барселоны» Херардом Пике налаживаются с каждым годом.
«У нас с Пике всё действительно очень хорошо. Мы дружим, и наша дружба крепчает с каждым годом. Думаю, это можно заметить на поле, когда мы играем вместе», — цитирует Рамоса испанский интернет-портал Sport.
В последнее время Пике не раз делал колкие заявления в адрес «Реала» и игроков мадридского клуба, на которые часто отвечал Рамос.
Лопетеги: у Рамоса и Пике отличные взаимоотношения