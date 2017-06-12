Мендеш: в течение пары лет Андре Силва станет лучшим игроком Серии А

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы нападающего «Порту» Андре Силвы, поделился мыслями о перспективах своего клиента. 21-летний футболист близок к переходу в «Милан».
«Не сомневаюсь, что в течение пары лет Силва станет лучшим игроком Серии А. Более того, он способен стать одним из лучших форвардов в мире, у него есть всё для этого. Криштиану Роналду — кумир Андре и пример для него. Роналду сказал Силве, что он будет играть за один из лучших клубов в мире и в истории», — цитирует Мендеша Goal.
Андре Силва: «Милан» — моя мечта, поражён возможностью перейти в этот клуб