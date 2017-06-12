Хендерсон: место в Лиге чемпионов — заслуженная награда за труд для «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон отметил важность попадания команды в Лигу чемпионов.
«Многое зависело от попадания в топ-4. Нам это удалось. Теперь нужно пройти квалификацию Лиги чемпионов и попасть на групповой этап. Конечно, нам бы тоже хотелось выиграть что-нибудь, но нужно двигаться поступательно. Место в Лиге чемпионов — уже большое достижение. Это шаг в правильном направлении, который поможет нам стать лучше.
Мы прибавляем во всех аспектах игры. „Ливерпуль“ прибавляет в зрелости и становится сильнее. Место в Лиге чемпионов — заслуженная награда за труд», — цитирует Хендерсона сайт клуба.