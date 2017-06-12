Манчини: не могу дождаться встречи с болельщиками «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил, что очень ждёт встречи с болельщиками сине-бело-голубых. Завтра, 13 июня, в «Ленинград Центре» в Санкт-Петербурге состоится презентация итальянского специалиста в качестве нового наставника «Зенита». На мероприятие будут приглашены 350 болельщиков команды.
«Не могу дождаться встречи с болельщиками „Зенита“ завтра в „Ленинград Центре“ в Санкт-Петербурге». Увидимся в 19:00", — написал Манчини в своём «твиттере».
Манчини, последним клубом которого был «Интер», сменил на тренерском мостике Мирчу Луческу, под руководством которого «Зенит» в сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги финишировал на третьем месте. Соглашение Манчини с сине-бело-голубыми рассчитано на три года и предусматривает возможность продления на два сезона.