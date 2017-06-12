Окслейд-Чемберлен: кое в чём Саутгейт похож на Венгера

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Алекс Окслейд-Чемберлен сравнил главного тренера «канониров» Арсена Венгера с наставником «львов» Гаретом Саутгейтом.
«Конечно, они разные тренеры. Гарет намного моложе Венгера — это главное отличие. Но он очень хорошо работает с молодыми футболистами, и в этом Саутгейт похож на Венгера. Он очень любит возиться с молодёжью и давать им шанс, как и Венгер. Так что они, конечно, отличаются друг от друга, но кое в чём всё же похожи», — цитирует Окслейда-Чемберлена Sportsmole.
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