Клопп пообщался с представителями Мбаппе о возможном трансфере в «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп контактировал с представителями нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Немецкий специалист провёл предварительные переговоры со стороной 18-летнего француза, пишет Daily Mail.
«Ливерпуль» является одним из ряда топ-клубов, которые заинтересованы в трансфере Мбаппе. Помимо красных, наибольшую активность по поводу перехода талантливого нападающего проявляют «Реал» и «Арсенал».
В минувшем розыгрыше французской Лиги 1 Мбаппе провёл 29 матчей (17 — с первых минут), в которых забил 15 голов.
«Арсенал» готов выложить за Мбаппе € 150 млн