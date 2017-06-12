Барцальи: перед финалом Лиги чемпионов с «Реалом» оптимизм шёл в основном извне

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи вспомнил о поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:4).
«Перед финалом Лиги чемпионов оптимизм шёл в основном извне. Что касается самой команды, то уверенности в своих силах было больше, чем два года назад, когда мы проиграли „Барселоне“ в финале ЛЧ. Но итоговый результат оказался тем же.
Нам по-прежнему не хватает маленького шажочка вперёд, нужно играть такие матчи с правильным спокойствием. К счастью, сразу после игры с «Реалом» нужно было отправляться в свои сборные. Мы получили тяжёлый удар, но пауза на международные матчи немного отвлекла игроков", — сказал Барцальи в интервью Premium Sport.