Пятов: впервые в карьере после победы моя команда опустилась в турнирной таблице

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (2:1). Несмотря на победу, Украина опустилась на 4-е место в группе, пропустив Турцию по дополнительным показателям.
«Мы ждали от финнов не такой схемы игры, но в первом тайме они действовали в другом тактическом ключе, поэтому до перерыва пришлось перестраиваться. Плюс в какой-то степени поначалу присутствовало волнение после неудачного матча с Мальтой… Для того и существует перерыв, чтобы наставники показали, как надо правильно располагаться и врываться в нужные зоны при атаке. Поэтому наша команда вышла и с первых секунд второй 45-минутки взяла мяч под контроль, проведя две очень классные атаки. А вскоре удалось и забить…
Если честно, то я не вспомню случая в своей карьере, чтобы после победы моя команда опускалась в турнирной таблице. Впрочем, здесь есть и положительная сторона. После таких раскладов теперь все четыре сборные в более-менее равной степени имеют шанс на завоевание первого места в секстете. Так что сентябрьский поединок против Турции для сборной Украины снова становится ключевым в группе. А это только добавляет интриги соперничеству, что является дополнительным интересом для болельщиков. Мы, по крайней мере, приложим все усилия, чтобы добиться желаемой цели", — цитирует Пятова «Команда №1».