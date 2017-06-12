Хайнце: как-то я послал Роя Кина. Не помню, что произошло потом

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Габриэль Хайнце рассказал историю о своём конфликте с экс-капитаном «красных дьяволов» Роем Кином.
«Мы проиграли матч, и я зашёл в раздевалку первым, а Кин — вторым. Не хотел ни с кем говорить, так как мы проиграли. Тогда я не понимал английского, знал лишь ругательные слова. Я услышал своё имя и „пошёл ты“ от Роя Кина, нашего лучшего игрока. Знал, что это закончится плохо, но подошёл к нему и сказал: „Нет, пошёл ты“. Я не помню, что произошло потом. Он отправил меня в нокаут? Ну да», — цитирует Хайнце The Sun.
Хайнце выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2007 год, а Кин — с 1993 по 2005-й.